Avó é suspeita de tentar matar neto a golpes de facão

A idosa Maria de Lourdes Santiago da Silva, de 67 anos, foi acusada pelo próprio neto, Luan Juciê Cerqueira das Candeias, 23, de tê-lo esfaqueado na cabeça, na tarde da quarta-feira, 21, enquanto ele dormia.

O crime teria ocorrido dentro da casa da família, no Conjunto Bela Vista do Lobato, em Alto do Cabrito – no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Luan levou três facadas e foi encaminhado por familiares ao Hospital Geral do Estado (HGE), na Vasco da Gama. Aos policiais do posto da Polícia Civil da unidade de saúde, ele relatou ter despertado com os golpes desferidos pela avó. O estado de saúde dele não foi informado.

Ainda segundo o registro policial, a idosa alegou ter agido em legítima defesa, após o rapaz tentar agredi-la. “O avô disse que, quando chegou em casa, o neto estava com um facão na mão e foi para cima dela, mas escorregou e caiu no chão. Aí, ela aproveitou, pegou o facão para se defender”, contou um policial, sob anonimato.

Em conversa com o investigador, o avô de Caio e marido de Maria de Lourdes disse que o neto possui transtornos mentais e foi criado pelo casal desde criança.

Detalhes nebulosos

De acordo com informações da assessoria de comunicação da Polícia Civil, o delegado Maurício Rocha Dias, titular da 29ª Delegacia (Plataforma), está investigando o caso. Contudo, não pode dar detalhes, pois aguarda o resultado do laudo pericial do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para verificar o que de fato aconteceu no dia do crime.

Até a tarde desta quinta, apenas a idosa e o neto haviam sido ouvidos na unidade policial. Conforme a assessoria do órgão, o delegado pretende intimar familiares e possíveis testemunhas. Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.) do HGE, o caso é apurado como tentativa de homicídio. Maria de Lourdes não foi detida.

