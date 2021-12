Avó é presa suspeita de jogar recém-nascido pela janela de casa

Um bebê de dois meses foi jogado pela janela de uma casa, com cerca de seis metros de altura, na manhã desta quarta-feira,3, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador. A suspeita é de que a avó da criança, identificada como Eli Machado de Souza, de 53 anos, tenha cometido o crime.

De acordo com informações da Polícia Civil, o caso aconteceu na rua Paquetá. O recém-nascido foi socorrido e encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), na Av. Vasco da Gama. Não há informações sobre o estado de saúde do bebê.

Eli Machado foi presa em flagrante e encaminhada para a Delegacia Especializada de Repressão a Crime Contra Criança e Adolescente (Derca). As motivações ainda são desconhecidas. A Polícia Civil investigará o caso.

adblock ativo