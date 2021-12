Avó de criança morta em Itapuã quer que filha pague por erro

A avó de Marcos Vinicius de Carvalho dos Santos, encontrado morto em Itapuã, disse que quer que a filha Fabiana Carvalho, 18 anos, "pague" porque deixou o menino com o padrinho e acusado pela morte do menino, Rafael Pinheiro, de 28 anos. Emanuela Pereira de Carvalho considerou a atitude da mãe da criança errada.

Ela também informou que queria cuidar do neto, mas a filha não deixou e optou por entregar Marcos Vinicius ao cabeleireiro, que ela conhecia há quatro meses.

Fabiana foi indiciada pela polícia com base no artigo 245 do Código Penal. Ela vai responder por ter entregue "seu filho a uma pessoa estranha e inidônea", de acordo com nota divulgada pela polícia. Os agentes ainda investigam se ela tem participação no crime.

Além dela e de Rafael, a polícia também indiciou a mãe do cabeleireiro, Anira Freire Pinheiro, de 47 anos. Ela é acusada de tentar "induzir à polícia ao erro", já que estava com o filho quando ele prestou queixa do desaparecimento de Marcos Vinicius e corroborou com a versão do filho.

Crime

Inicialmente, Rafael disse que a criança desapareceu enquanto ele fazia compras na feira de Itapuã. Mas após investigação, a polícia desconfiou da sua versão, já que nenhuma testemunha viu a criança com o cabeleireiro no estabelecimento comercial.

Ao ser pressionado, ele acabou confessando a morte de Marcos Vinicius. De acordo com ele, a criança, que era intolerante a lactose, morreu após tomar um leite de soja.

Ele afirma que se assustou com a situação e acabou escondendo o corpo do menino em um cooler e enterrando em um areal em Itapuã. Em seguida, fingiu o desaparecimento do garoto.

A causa da morte de Marcos Vinicius ainda é desconhecida.

