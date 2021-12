Avó de ACM Neto sofre AVC e é internada em estado grave

Dona Arlete Magalhães, víúva do senador Antônio Carlos Magalhães e avó do prefeito de Salvador ACM Neto, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e está internada, em estado grave, no Hospital Cárdio Pulmonar, na avenida Garibaldi, Federação.

Uma fonte da prefeitura confirmou que ACM Júnior, sua esposa, Maria do Rosário, e os filhos estão na unidade acompanhando o atendimento.

