Avião russo aterrissa no Aeroporto de Salvador e abre inscrições para visitas

O ícone da aviação russa, o cargueiro Ilyushin IL-76, irá pousar no Aeroporto de Salvador nesta sexta-feira, 14. Ao todo, 15 pessoas vão poder conferir de perto e registrar de forma exclusiva a aeronave no pátio neste sábado, 15, das 10h às 12h.

Os interessados devem possuir idade superior a 18 anos e enviar um e-mail para spotters@salvador-airpor.com.br, a partir das 13h desta quinta-feira, 13. Só serão aceitas as mensagens que possuirem em anexo um documento de identificação digitalizado, e o formulário de credenciamento

As 15 primeiras pessoas que enviarem a mensagem serão selecionadas para fazer a visitação, os e-mails anviados antes da data e do horário estipulado, ou sem anexos, não serão considerados.

A lista com ons contemplados será divulgada ainda nesta quinta-feira, junto com as instruções para credenciamento. Este deve ser feito na sexta entre 10h e 12h. Para mais informações os interessados podem consultar os sites da VINCI Airports e Salvador Airport.

