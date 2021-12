Avião retorna para Salvador após passageiro passar mal

Um avião da empresa Azul precisou retornar para Salvador após um passageiro passar mal. De acordo com a assessoria da Infraero, a aeronave seguia para Porto Seguro, mas o piloto solicitou autorização para fazer um pouso de emergência, às 11h27, para que o passageiro recebesse atendimento médico.

Foram prestados os primeiros socorros. Não há informações sobre o estado de saúde do passageiro, que não foi identificado. Os demais passageiros seguiram viagem no voo 2770, de acordo com nota da Azul.

Confira a íntegra da nota da Azul:

'A Azul Linhas Aéreas Brasileiras informa que a aeronave que realizava hoje o voo 2770, entre Salvador e Porto Seguro, retornou ao aeroporto de origem devido a um Cliente passando mal a bordo. O mesmo foi atendido prontamente pela equipe médica no aeroporto da capital baiana. Os demais Clientes receberam toda a assistência necessária de acordo com a resolução 141 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e seguiram viagem na mesma aeronave."

adblock ativo