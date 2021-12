A aeronave que caiu no mar durante uma apresentação de acrobacias na Barra, na tarde do último sábado, 31 de outubro, estava apta para voo e com inspeções em dia, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).



A queda causou a morte piloto que conduzia o avião, André Textor, 30 anos. Ele fazia parte do "Esquadrilha Textor Show" , grupo de aviação particular de acrobacias, que participava do "Sábado Aéreo", promovido pela Base Aérea de Salvador (Basv), na Barra. Além de André, a equipe era formada pelo pai dele, Ruy Textor, e o irmão Tiago Textor.



O corpo do piloto foi sepultado na manhã desta segunda-feira, 2, em Goiás.



Na manhã de domingo, 1, um grupo de mergulhadores localizou os destroços da aeronave PR-ZVX, modelo Slick 540, de 795 quilos. Ela só foi encontrada por volta das 10h, a 11 metros de profundidade e cerca de 550 metros de distância da praia.



A Força Aérea Brasileira (FAB) já iniciou as investigações sobre o acidente. Ainda não há informações sobre o que teria causado a queda.

Da Redação Avião que caiu no mar estava apto para voo, diz Anac

adblock ativo