Avião faz pouso não programado em Salvador após confusão

Uma confusão em um voo da empresa Azul, que saiu de Natal (RN) com destino a Guarulhos (SP) na manhã desta quinta-feira, 9, provocou um pouso não programado da aeronave no Aeroporto Internacional de Salvador.

O problema foi causado por um homem e uma mulher que iniciaram um tumulto dentro do avião. De acordo com relatos de passageiros, o casal estava descontrolado, ameaçando a tripulação.

Para contornar a situação, conforme o diretor de teatro Marcelo Bones, que estava no voo 5135, os passageiros tiveram que se reunir para amarrar o homem, que era o mais agressivo. Para isso, eles contaram com a ajuda dos tripulantes, que forneceram fitas apropriadas para imobilizar o passageiro.



"Outros passageiros relataram que o homem já demonstrava estar alterado ainda no setor de embarque do aeroporto de Natal. Já na aeronave, ele chegou a atirar um chinelo contra uma aeromoça", recordou Bones.

Após a aeronave pousar em Salvador, o casal foi levado para o posto da Polícia Federal (PF). Os funcionários do avião também foram encaminhados à unidade para prestar depoimento.

A reportagem do Portal A TARDE não conseguiu contato com o posto da PF no aeroporto, mas um funcionário do órgão, que trabalha na sede em Águas de Meninos, disse que os policiais federais solicitaram reforço no aeroporto. Ele não soube informar o motivo. Também não foi possível contato com as assessorias da PF e do aeroporto, já que eles não atenderam ao telefone até as 10h50 horas.

Por conta do incidente, cerca de 115 passageiros estão esperando pelo voo há cerca de duas horas. "Estamos aqui sem poder sair porque, segundo a Azul, a Polícia Federal exigiu que toda a tripulação seja ouvida. O problema é que até as 7h40 não tinha um delegado para poder fazer isso", afirmou Bones, inconformado.

Ele embarcou às 10h30 em um voo direto para o Rio de Janeiro, mas os demais passageiros só vão seguir viagem às 12h, horário em que a empresa terá uma nova tripulação para operar a aeronave até Guarulhos.

A empresa aérea divulgou divulgou nota falando da ocorrência. "A Azul Linhas Aéreas Brasileiras informa que o voo 5135, que faria a rota entre Natal e Guarulhos, realizou um pouso não programado em Salvador por conta do comportamento inconveniente de dois passageiros que estavam a bordo da aeronave. O caso está sendo tratado pela Polícia Federal do aeroporto de Salvador. Os Clientes estão recebendo toda a assistência necessária de acordo com a resolução 141 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e sendo reacomodados em outros voos. A Azul lamenta eventuais transtornos ocorridos aos seus Clientes."

