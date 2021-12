Avião faz pouso forçado em aeroporto de Salvador

Um avião de pequeno porte fez um pouso forçado no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães neste domingo, 6. As primeiras informações são de que houve um problema no trem de pouso da aeronave. O equipamento está parado com o bico para cima na lateral da pista auxiliar.



A aeronave apresentou problemas um dos trens de pouso não funcionou no momento do aterrissagem. De acordo com a empresa, passageiros e piloto não ficaram feridos e passam bem.

O presidente do PMDB na Bahia, Geddel Vieira Lima, estava no aeroporto no momento da ocorrência e comentou nas redes sociais.

Acodente agora com pequeno avião na posta 17 do Aeropprto Aparentemente ninguem se machucou pic.twitter.com/3rv95QNojV — Geddel Vieira Lima (@geddel_) October 6, 2013

A reportagem procurou a Infraero, mas funcionários disseram que apenas a assessoria do órgão pode se pronunciar sobre o fato, contudo o assessor não foi localizado por meio do número do celular fornecido.

