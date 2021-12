Avião da TAM com 190 passageiros tem problemas e não decola

O voo 3304 da empresa TAM, que partiria do Aeroporto Internacional de Salvador com destino à Brasília, foi cancelado na manhã desta quarta-feira, 24. Segundo agentes da companhia aérea, uma das turbinas da aeronave, que decolaria da capital baiana por volta das 9h, apresentou problemas técnicos provocando a interrupção do voo.

O problema foi percebido quando o avião já estava na pista de decolagem com todos os 190 passageiros embarcados.O engenheiro eletrônico Carlos Frederico, 46 anos, que tinha uma reunião de trabalho marcada para as 12 horas na capital federal, se queixou da falta de informações aos passageiros. "O que mais me incomoda é a desorganização. Ficamos mais de duas horas dentro do avião sem saber o que estava acontecendo", relata.

Conforme a TAM, os passageiros do voo cancelado serão embarcados para Brasília ainda nesta quarta. A previsão inicial é de que 60 embarquem em um voo da própria empresa, que parte de Salvador às 14 horas; e outros 40 passageiros viagem pela Gol no mesmo horário. Os demais voos para alocação dos passageiros ainda não foram divulgados.

