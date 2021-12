Avião da FAB pousa em Salvador após defeito em motor

Uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) pousou no aeroporto de Salvador após apresentar defeito durante voo. De acordo com o setor de comunicação da FAB em Salvador, o piloto do avião P-3AM desligou um dos quatro motores do equipamento ao perceber um defeito na estrutura.

Segundo a FAB, esse é um procedimento normal e que não apresenta risco, já que esse tipo de aeronave opera normalmente com três motores. Após detectar o defeito, o piloto abortou a missão e retornou para o aeroporto da capital baiana nesta terça, 13.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas não foi necessário intervir na situação, já que o pouso foi tranquilo, mesmo com um dos motores desligado.

O avião, que é utilizado no patrulhamento marítimo na região de Salvador, passa por manutenção.

