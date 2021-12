Avião com destino a Salvador colide com ave na decolagem

O voo JJ3197, que partiria de Salvador com destino ao Rio de Janeiro, às 20h21 desta segunda-feira, 24, decolou com atraso porque a aeronave colidiu com uma ave quando decolava do aeroporto do Rio com destino à capital baiana. Segundo a TAM, o avião aterrissou em completa segurança.

Segundo informações iniciais, o choque da aeronave com a ave teria acontecido na pista do aeroporto baiano mas, segundo a Infraero, o incidente aconteceu ainda no Rio de Janeiro, local de origem do voo, que viria para Salvador e retornaria àquela cidade.

A aeronave passou por manutenção corretiva, mas os passageiros pegaram outro avião, que decolou às 23h03. De acordo com a companhia aérea, os passageiros receberam a assistência necessária e todas as decisões tomadas visavam garantir uma operação segura.

