Avião com 145 passageiros apresenta falha durante pouso em Salvador

Um avião com 145 passageiros apresentou falha durante o procedimento de pouso no Aeroporto Internacional de Salvador. O incidente aconteceu na tarde desta quarta-feira, 27.

De acordo com informações da Avianca Brasil, empresa que administra o aeroporto, para prosseguir para a posição de embarque, a aeronave precisou aguardar a chegada de um veículo rebocador. Apesar do susto, os passageiros desembarcaram com segurança.

Por meio de nota, a instituição disse que lamenta "o desconforto causado, mas reforça que cumpre rigorosamente todos os procedimentos previstos para a garantia da segurança operacional".

