Avião colide com pássaro após decolar em Salvador

Um avião da TAM com destino a Brasília chocou-se com uma ave na manhã desta sexta-feira, 1º, no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães, em Salvador. A aeronave do voo 3517 precisou retornar ao campo de aviação logo após a decolagem, mas a aterrissagem se deu em segurança, segundo a TAM.

De acordo com Carla Ferreira, uma das passageiras que estavam no voo, não houve impacto. "Nós ouvimos um barulho alto que parecia vir da turbina do avião. Minutos depois, o comandante disse que uma ave entrou na turbina e, por precaução, iríamos pousar", relatou a empresária.

Carla ainda contou que, após o pouso, os viajantes foram orientados a permanecer dentro do avião por alguns minutos, por medidas de segurança. "Logo que ouvimos o barulho, eles se posicionaram e explicaram o que estava acontecendo. Nos tranquilizaram porque não era grave e isso ajudou as pessoas a não entrarem em pânico", disse.

Os passageiros que estavam no avião foram realocados para outros voos. Conforme Carla, assim como ela, os que não optaram pela restituição terão os valores ressarcidos. Um voo da Gol que decolaria logo após o incidente também foi cancelado por causa da movimentação de aves no local.

Em nota, a TAM informou que os passageiros receberam a assistência necessária da companhia. A equipe de A TARDE esteve no aeroporto, na tarde desta sexta, e constatou que o funcionamento estava normal.

Captura de aves

A falcoaria é o método que atua no controle das aves em determinados locais, por meio do uso de aves predadoras que ora afugentam ora capturam os pássaros, para evitar acidentes.

"A escolha do animal que vai fazer o controle da área depende das características das aves a serem capturadas. Nem sempre o método de captura resulta no óbito da presa", explica o falcoeiro e biólogo Pedro Gouvea.

Pedro esclarece ainda que, apesar de ser um método eficaz, a falcoaria é apenas mais uma ferramenta. Segundo ele, medidas como a redução de resíduos sólidos nas áreas limítrofes à pista de pouso e decolagem também contribuem para a não incidência de animais na localidade, a exemplo de urubus.

Entre outras ferramentas utilizadas para afugentar os pássaros também está o uso de fogos de artifício e de ondas sonoras.

adblock ativo