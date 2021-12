Avianca e Vinci Airport são notificadas por suspensão de voos

A empresa aérea Avianca e a Vinci Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Salvador, foram notificadas pela Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), nesta sexta-feira, 5.

Os avisos foram por causa da suspensão de voos anunciados a partir desta segunda-feira, 8. As empresas deverão apresentar esclarecimentos sobre os procedimentos adotados para garantir os direitos de consumidores que adquiram passagens aéreas previamente, em até 72 horas.

Em caso de descumprimento, a Codecon poderá multar as empresas em valores que variam de R$ 650 e R$ 9,5 milhões. A partir desta segunda, dois fiscais do órgão acompanharão o embarque de passageiros no terminal do aeroporto,

Os passageiros impedidos de embarcar podem exigir compensação das companhias aéreas, como reembolso integral, reacomodação no próximo voo e até a execução do serviço por outra modalidade de transporte, quando o atraso for superior a quatro horas, houver cancelamento, alteração sem aviso ao passageiro ou embarque negado.

Caso tenha que esperar uma hora, o passageiro terá direito a facilidades de comunicação, como internet. Por duas horas, terá direito a alimentação, como café da manhã, lanche, almoço, jantar. Se for preciso aguardar por até quatro horas, terá direito a hotel para pernoite com direito a transporte.

adblock ativo