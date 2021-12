Aves comercializadas ilegalmente são apreendidas em Mercado Municipal

Um patrulhamento da Guarda Civil Municipal realizado nesta terça-feira, 29, resultou na apreensão de 19 aves silvestres que estavam em posse de um permissionário do Mercado Municipal de Periperi, no subúrbio ferroviário.

Segundo informações da Guarda Municipal, o homem tentava comercializar os pássaros ilegalmente na feira livre, sendo oito papa capins, cinco periquitos rei, três canários da terra, dois brejais e um azulão. As aves foram apreendidas pelo Grupo Especial de Proteção Ambiental (Gepa) e encaminhadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama.

“O detentor dos animais foi identificado e seus dados foram enviados para o Ibama, onde serão adotadas as providências necessárias”, destacou a Guarda Municipal.

Segundo o supervisor do Gepa, Robson Pires, as ações de combate a criação e tráfico de animais silvestres serão ampliados ao longo do ano de 2019, visando coibir e mitigar este tipo de crime.

“O ato de criar animais silvestres sem a licença do órgão competente, bem como vender os mesmos é crime, previsto na lei 9.605/98, que trata de crimes ambientais e onde é prevista a detenção e multa do autor”, afirma Pires.

