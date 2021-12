Avenidas do CAB fecharão aos domingos para práticas de esporte e lazer

As avenidas 1 e 5 do Centro Administrativo da Bahia serão fechadas aos domingos, até as 13h, a partir do dia 16 de junho. A iniciativa faz parte do projeto 'Domingo no CAB' e tem o objetivo de deixar o espaço disponível para praticas de esporte e lazer. Inicialmente, a ação estava programada para ocorrer neste domingo, 9, mas foi adiada por causa das chuvas em Salvador.

O 'Domingo no CAB' está previsto para ocorrer em dois domingos do mês, com intervalo de 15 dias, e visa levar aulas gratuitas de ginástica, ciclismo, bicicross, karatê, corrida, skate e patins.

Em junho, a ação será realizada apenas no dia 9, devido aos festejos juninos. Porém, no dia 7 de julho, as atividades retornam normalmente nas mesmas avenidas. Os condutores que se dirigirem ao local podem acessar as avenidas 3 e 4, podendo estacionar no final da 5ª avenida.

Para as aulas de ginástica, o público poderá participar de encontros às 7h ou 8h. As práticas serão ministradas por professores e integrantes de núcleos da capital do Programa de Esporte de lazer da Cidade (Pelc), desenvolvido pela Superintendência dos Desportos (Sudesb), autarquia da Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte.

Os interessados em participar das demais modalidades devem levar os equipamentos esportivos e utilizar as duas avenidas.

adblock ativo