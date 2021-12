Avenida Tancredo Neves tem primeiro passeio ciclístico

Novembro Azul também é tema do I Passeio Ciclístico da Tancredo Neves, programado para o próximo domingo, 23. Promovido pela Associação Empresarial Tancredo Neves (AETN) em parceria com o movimento Salvador Vai de Bike, da prefeitura municipal, o passeio terá saída às 8h do estacionamento em frente ao restaurante Barbacoa.

Com apoio também do jornal A TARDE, Fecomércio e Salvador Shopping, a proposta é unir lazer, estímulo ao uso da bicicleta e conscientização para a saúde, pois chama a atenção para a necessidade do exame de detecção do câncer de próstata em homens a partir de 40 anos.

"A estimativa é atrair 800 ciclistas. Este evento já faz parte do calendário da Av. Tancredo Neves e no próximo ano queremos ter dois mil ciclistas", diz Carlos Macedo, diretor financeiro da AETN.

Segundo Antônio Neri, gerente de trânsito da Transalvador, a atividade terá apoio de duas viaturas e quatro motociclistas. Para participar, basta levar 2 kg de alimento não perecível.

Cada participante deve levar a sua bicicleta, mas haverá no local possibilidade de alugar uma bike num espaço para pequenos empreendedores. Por sua vez, a prefeitura disponibilizará uma pequena quantidade de bicicletas do movimento Salvador Vai de Bike, como observou Carlos Macedo, diretor financeiro da AETN.

O percurso terá 17,4 km, sendo aconselhado aos interessados chegar pelo menos 30 minutos antes da saída. Da Tancredo Neves, o grupo seguirá rumo às avenidas Tancredo Neves, Professor Magalhães Neto e Manoel Dias da Silva e em direção ao Largo de Amaralina. O retorno será pelas avenidas Octávio Mangabeira, Magalhães Neto e chegada ao estacionamento ao lado Barbacoa.

