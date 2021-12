Avenida Tancredo Neves passará por obras de intervenção; investimento é de R$ 8 mi

A Avenida Tancredo Neves, em Salvador, passará por intervenções, que devem durar aproximadamente sete meses. Uma pequena ponte será construída ligando a avenida ao Centro Médico Iguatemi e à Avenida Luís Viana Filho (Paralela). De acordo com a prefeitura, o investimento é de R$ 8 milhões.

Segundo o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis, a intervenção vai possibilitar que as pessoas que saem do Salvador Shopping não precisem mais fazer a volta em toda a Avenida Tancredo Neves para ter acesso à Paralela, onde os motoristas vão chegar por meio de uma pista com sentido exclusivo.

A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) informou que não está programada qualquer interdição no tráfego de veículos durante a realização das obras, que ainda não têm prazo para iniciar. Entretanto, alterações no trânsito podem ser feitas, conforme avanço no cronograma das obras.

