Avenida Suburbana recebe o plantio de 1,4 mil árvores

A avenida Afrânio Peixoto (Suburbana) vai receber o plantio de 1,4 árvores de espécies nativas da Mata Atlântica até novembro deste ano. Iniciado em março, o projeto Suburbana Verde conta com um investimento total de R$ 589 mil e vai contemplar os 14 km de extensão da via.

Nesta sexta-feira, 4, 300 novas árvores - jacarandás, ipês, paus-ferro, aroeira e oitis - começaram a ser plantadas entre o trecho 2 e 4 da obra, que vai até a entrada do Parque São Bartolomeu. Moradores e comerciantes participam da atividade que, na próxima quinta-feira, 10, vai promover o plantio de mais 400 mudas.

O procedimento tem como base padrões técnicos descritos no Manual Técnico de Arborização Urbana de Salvador com Espécies Nativas da Mata Atlântica, que indica desde a escolha adequada da espécie e o porte da árvore, até a abertura dos canteiros onde as mudas serão plantadas e a composição dos insumos utilizados. O documento está disponível para consulta na internet.

Operação Chuva

Durante o período chuvoso, a Secretaria da Cidade Sustentável e Inovação (Secis) vai realizar o plantio de 7 mil mudas em mais de 100 espaços públicos de Salvador, a exemplo das regiões do Comércio, Centro, Subúrbio e Orla.

A iniciativa contará com o georreferenciamento das espécies, que pode ser acompanhado pelo site do projeto.

