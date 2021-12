Avenida Paralela terá quinta faixa para veículos

A criação de uma quinta faixa de carros na Avenida Paralela foi anunciada nesta terça-feira, 29, pelo prefeito ACM Neto como parte de um pacote de intervenções, a curto prazo, para desafogar o trânsito nas vias mais movimentadas da capital.

Neste sentido, o tráfego nas avenidas Paulo VI, Octavio Mangabeira, Joana Angélica e Rótula do Abacaxi será modificado nos próximos dias. A Tancredo Neves, por exemplo, ganha duas passarelas.

Na Paulo VI, será implantado um sentido único de carros e caminhões para quem segue para o Caminho das Árvores. No sentido da orla, será implantada apenas uma via exclusiva para ônibus.

As intervenções, de acordo com a analista de transporte e tráfego, Cristina Aragón, não condizem plenamente com as necessidades atuais do trânsito da cidade.

"Instalações de passarelas e proibição de estacionamentos em algumas vias são válidas. Porém, a inversão de tráfego nas avenidas é perigosa. A mudança pode gerar um aumento de casos de atropelamentos", disse.

A analista critica, ainda, o alargamento de vias como solução para os congestionamentos. "É preciso reduzir o espaço para carros e alargar as calçadas. Deve-se dar atenção aos pontos de estrangulamento", sugeriu.

De acordo com os gestores, serão gastos R$ 2,4 milhões com as intervenções. As ações foram planejadas por técnicos da Transalvador, e a maioria delas será colocada em prática em fase de teste. Caso não sejam eficazes, poderão ser reavaliadas.

"Pretendemos lançar outros pacotes com medidas de médio e longo prazo", afirmou o prefeito ACM Neto.

Estação da Lapa - Dentre as principais modificações estão a construção de passarelas, instalação de semáforos inteligentes, criação de vias de sentido único e relocação de pontos de ônibus (ver infografia ao lado).

A Estação da Lapa também está incluída no plano teste. De acordo com Neto, será encaminhado para a Câmara de Vereadores um projeto de lei que propõe a concessão da estação para a iniciativa privada. Até lá, o local passará por serviços de impermeabilização, drenagem, pintura, reforma dos banheiros, programação visual.

Na opinião de Cristina Aragón, as mudanças devem ser estendidas a todas as estações de ônibus e transbordo. No caso específico da Lapa, Aragón defende o completo fechamento do espaço para reforma emergencial.



"É preciso uma reforma estruturante e urgente. No estado em que se encontra, não cabe mais reformas pequenas", disse.

Zonas de restrição - Foram criadas, ainda, Zonas de Restrição de Carga e Descarga (ZRCD) e Áreas de Restrição a Circulação (ARC). A carga e descarga está proibida de segunda a sexta-feira, das 6h às 21h, e aos sábados, até as 14h. Aos domingos e feriados, estarão liberadas.

A circulação de caminhões grandes estará proibida das 6h às 10h, de segunda a sábado; das 17h às 20h, de segunda a sexta-feira; e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 20h.

O plano prevê, ainda, o ordenamento do trânsito por meio da contratação de empresas para o monitoramento. Os terceirizados serão treinados pela Transalvador.

