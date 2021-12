Avenida Paralela receberá três novos viadutos

Três novos viadutos serão construídos na avenida Luiz Vianna Filho, a Paralela, para viabilizar a passagem da linha 2 do metrô no canteiro central que divide as vias.

Os equipamentos, que serão erguidos pelo consórcio Mobilidade Bahia, responsável pelas obras do modal sobre trilhos, vão substituir retornos que existem atualmente na avenida.

A previsão da Companhia de Trânsito da Bahia (CTB) é que as intervenções sejam finalizadas em até oito meses. A prefeitura já autorizou, por meio da Superintendência de Trânsito (Transalvador), a criação dos desvios no mapa de tráfego da cidade. No entanto, a concessionária ainda depende da emissão do alvará que permitirá o início da obra.

Um dos viadutos - localizado na altura da loja Ferreira Costa e do Instituto Anísio Teixeira (IAT) - servirá aos motoristas que seguem a Paralela no sentido centro e querem retornar para a outra pista, em direção ao aeroporto internacional de Salvador.

O outro - na região do Shopping Paralela - tem a função inversa: auxilia o condutor que está na pista em direção ao aeroporto a voltar para o sentido centro, em direção a Salvador.

Stella Maris também será impactada pela obra. Lá, será instalado o terceiro viaduto do projeto, que levará para o sentido centro os motoristas que saírem da via principal do bairro.

Continuação

O presidente da CTB, Eduardo Copello, explica que as novas intervenções darão seguimento ao projeto que foi iniciado em setembro de 2014, com a inauguração dos três viadutos do Complexo Viário Imbuí-Narandiba.

Ele lembra, ainda, que, dentro dessa sequência de obras, estão incluídos os viadutos que ligam as avenidas Pinto de Aguiar e Gal Costa e a Orlando Gomes à 29 de Março. "O planejamento do metrô previa as travessias em desnível, que são as passarelas que vamos instalar em todas as estações e os viadutos", afirma Copello.

Por causa das novas passarelas, até o final da construção do metrô todos os semáforos serão eliminados da avenida Paralela - o que, avalia o gestor, dará fluidez ao trânsito da região.

"Isso trará segurança maior para os pedestres da Paralela e a avenida passa a evoluir em ritmo fluido", analisa tecnicamente. "A construção dos viadutos também vai evitar as interferências provocadas pela frenagem antes dos retornos e pela aceleração posterior", complementa.

Desobstrução

O diretor de trânsito da Transalvador, Marcelo Corrêa, também avalia que os novos viadutos ajudarão a desafogar a avenida. Ele afirma que a obra tem a função de reduzir o fluxo em outros equipamentos existentes.

"Vimos que os viadutos do Centro Administrativo da Bahia e da avenida Orlando Gomes não dariam conta da demanda, porque o primeiro já está saturado e o segundo seria muito longe, o que aumentaria o percurso para os motoristas", explica o gestor municipal.

O valor das obras, de acordo com Eduardo Copello, ainda não está definido. Ele frisa, no entanto, que, diferentemente do Complexo Imbuí-Narandiba, executado pela Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder), essas intervenções serão feitas dentro do contrato do metrô da capital.

Os viadutos inaugurados em 2014 receberam, ao todo, R$ 95 milhões de investimentos dos governos estadual e federal. À época, o entorno da obra também sofreu intervenções, como obras de macrodrenagem e a construção de uma praça multiúso com equipamentos esportivos e de lazer.

Essa obra complementar custou R$ 3,3 milhões aos cofres públicos estaduais.

