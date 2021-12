Avenida Mãe Stella de Oxóssi recebe escultura de ialorixá

Inaugurada no início deste ano, a avenida Mãe Stella de Oxóssi irá ganhar um monumento em homenagem à ialorixá baiana. De acordo com a Prefeitura de Salvador, a obra é assinada por Tatti Moreno e será entregue no início de abril.

Serão duas esculturas, uma com Oxóssi, que possui nove metros de altura (incluindo o pedestal de dois metros) e Mãe Stella sentada em frente ao orixá, com 6,5 metros. Para a confecção, foi utilizado resina de poliéster. A altura é equivalente a dos orixás no Dique do Tororó.

O projeto e execução dos mesmos começaram a ser desenvolvidos em janeiro deste ano, após a Prefeitura entrega o novo acesso que homenageia Mãe Stella. Há cerca de 10 artistas contribuindo na produção que é feita em um ateliê, situado na Estrada do Coco, e encomendada pela Fundação Gregório de Mattos (FGM).

"Foi uma surpresa e uma felicidade muito grande quando soube que iria representar Mãe Stella em um monumento. Sem falar na responsabilidade. Tenho um carinho especial por ela, com quem tive um relacionamento de mãe para filho. Estou modelando e querendo chegar o mais perto do que posso na representação", comenta Tatti Moreno.

A inspiração para produzir a escultura com a ialorixá sentada em um trono faz ilusão à uma das poses mais utilizadas por Mãe Stella nos anos que comandou o Opó Afonjá. Já a escultura de Oxóssi, que é orixá da caça e dos animais selvagens, conta com o ofá (arco e fecha), facão, espingarda e pólvora. A escultura pesa aproximadamente uma tonelada e terá quatro cores: azul, dourado , verde e branco.

Este equipamento terá consigo uma placa de QR Code, em uma iniciativa do projeto #Reconectar. Assim, as pesssoas podem acessar informações do monumento: basta aproximar o celular ou tablet, com leitor deste código. Assim, será possível conferir uma fica completas de dados e resumo sobre o personagem retratado.

Também será feita uma ambientação em uma monumento à Mãe de Stella de Oxóssi. Área contará com estacionamento, mobiliário urbano, iluminação especial e espaço para contemplá-la.

