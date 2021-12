Avenida Jorge Calmon é inaugurada em Cajazeiras

A prefeitura inaugurou na manhã desta terça-feira, 26, a Avenida Jorge Calmon, como foi batizada a nova via que liga o bairro de Cajazeiras 10 ao de Cajazeiras 5. Reivindicação antiga dos moradores, a via promete dar mais mobilidade àquela região.

A via, de sentido único, tem aproximadamente 1 km de extensão, e começa entre a 13ª Delegacia de Polícia e o Mercado Municipal. Segundo a prefeitura, ela vai reduzir o tempo de viagem entre os bairros em até 70%, ajudando a desafogar o tráfego em Cajazeiras 8, onde está a Rótula da Feirinha, principal gargalo da região.

Com o novo trajeto, a ladeira de acesso a Cajazeiras 8 passará a funcionar em sentido único de entrada para o bairro. A ligação entre Cajazeiras 5 e 10 servirá também como opção para quem deseja seguir rumo à BR-324 e à Avenida Paralela.

A obra da avenida durou nove meses e contemplou terraplanagem, contenção de talude, pavimentação asfáltica, construção de meio-fio e passeios, sistema de drenagem, paisagismo e iluminação. Além disso, três novos pontos de ônibus, com suas respectivas baias, foram criados. O investimento total foi de R$10 milhões.

No discurso de inauguração, o prefeito ACM Neto, que comemorou nesta terça o seu aniversário de 37 anos, elogiou a decisão da Câmara Municipal de dar o nome do jornalista Jorge Calmon à nova avenida. "Calmon deu uma contribuição inestimável para fortalecer o jornalismo da Bahia. Ele também atuou como deputado, secretário de estado e conselheiro do Tribunal de Contas. Comprou várias brigas pela Bahia, muitas vezes liderando movimentos políticos e sociais", disse. Calmon faleceu em 2006.

Mudanças

O secretário de Mobilidade, Fábio Mota, projetou que quem demorava té 45 minutos para chegar a Cajazeiras 5 agora levará apenas cinco minutos. "Nesses primeiros dias vamos concluir as mudanças na sinalização e pontos de parada. Por isso, nesse início teremos que ter paciência", ressaltou.

Dentre as mudanças está a do ponto situado próximo ao posto de saúde, na Estrada da Paciência, que passará para a Rua Deputado Herculano Menezes, após a fábrica de lajes, no sentido Centro. Já o embarque e desembarque que acontecia em frente à Escola Rafael Oliveira, na Estrada da Paciência sentido Cajazeiras 8, mudará alguns metros para próximo à mercearia e permanecerá no mesmo sentido.

Por sua vez, o ponto localizado em frente ao Hospital Pro Hope, sentido Centro, deixa de existir e o ponto ao lado dessa unidade de saúde, sentido Cajazeiras 8, prossegue sem alterações. O ponto de ônibus que ficava próximo à Rótula da Feirinha, no sentido Hospital Pro Hope, vai para a nova baia alguns metros à frente e será no sentido oposto, em direção a Cajazeiras 11, para atender aos coletivos que saem de Cajazeiras 8.

Por fim, o ponto de parada situado em frente à 13ª Delegacia, na Avenida Engenheiro Raymundo Carlos Nery, será relocado para o trecho em frente ao Mercado Municipal, e funcionará no sentido da nova ligação viária.

