Avenida ACM será parcialmente interditada para obra nesta sexta

Uma faixa da avenida ACM, sentido Rótula do Abacaxi, será parcialmente interditada entre 22h desta sexta-feira, 10, e 18 horas de domingo, 12, de acordo com a CCR Metrô Bahia e Consórcio Mobilidade Bahia.

A modificação no trânsito será por conta da realização de um serviço de pavimentação na Estação do Detran. O fluxo de veículos será bloqueado na altura do Posto BR.

Os motoristas que trafegam na região com destino à Rótula do Abacaxi terão de utilizar a pista direita da av. ACM, pegando o acesso à esquerda após o Detran.

