Avenida ACM é liberada após protesto contra a reforma da Previdência

Após quase 3 horas de protesto, a avenida ACM foi liberada por manifestantes. O grupo ligado à Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) ocupou, alternadamente, desde as 6h50 desta terça-feira, 5, as pistas em frente ao Shopping da Bahia, em Salvador. A ação foi contra a reforma da Previdência, que está em trâmite no Congresso Nacional.

O protesto foi finalizado por volta das 9h40, segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). Durante o ato, os manifestantes convocaram a população para participar de uma caminhada prevista para começar às 15h. A concentração será no Campo Grande, no Centro da capital baiana.

Volta a fluir o #trânsito no sentido Paralela, na Av. ACM (Detran), Av. ACM (Hiper Posto), Juracy Magalhães, região do Itaigara e Acesso Norte. pic.twitter.com/2h6hFKVpNr — Transalvador (@Transalvador1) 5 de dezembro de 2017

O tráfego na localidade ficou complicado durante a manifestação dos sindicalistas. A reivindicação interferiu também no tráfego dos ônibus. Uma fila de coletivos se formou na região do shopping e passageiros tiveram que descer dos veículos e seguir a pé para o trabalho.

Para Jaison Lage, que representa a Central Sindical e Popular (CSP Conlutas), o governo deveria começar os ajustes pelos privilégios políticos. "Eles ganham altos salários e vivem cheios de mordomias. Hoje é dia de luta em todo o país. Não podemos aceitar esses ataques aos nossos direitos. Querem que trabalhemos até morrer", disse.

Viaturas da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e da 35ª Companhia Independente da Polícia Militar (35ª CIPM) acompanharam a ação.

