Avenida 29 de Março passa a ter velocidade máxima permitida de 60 km/h

Quem passar pela Avenida 29 de Março,que liga a orla de Salvador à BR-324, deve ficar atento porque a velocidade máxima permitida na via foi reduzida, passando de 70 km/h para 60km/h. A diminuição, adotada já a partir desta semana, é uma estratégia da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) para prevenção de acidentes na via.

Somente no ano passado, a autarquia apurou até o momento 36 acidentes, com 49 pessoas feridas e duas mortes. Ao longo de 2019, ocorreram 25 acidentes com a mesma quantidade de feridos e nenhuma vítima fatal.

Por ser uma fase de adaptação, nos primeiros 30 dias após o início da mudança, os radares na avenida ficarão desativados. Ou seja, os condutores que ultrapassarem os 60 km/h nesse período não sofrerão sanções legais.

Toda a sinalização da via já foi modificada alertando sobre a nova velocidade máxima permitida. Além das placas fixas, letreiros eletrônicos também serão instalados provisoriamente na via para informar sobre a alteração.

“Depois de análise do comportamento do tráfego na via, decidimos por essa redução como medida para diminuir a quantidade de acidentes. O excesso de velocidade é uma das principais causas de fatalidades no trânsito. Nosso principal objetivo com esta ação é a preservação de vidas”, explica o novo superintendente da Transalvador, Marcus Passos.

