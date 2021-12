Avaliação de acusada de matar irmãos deve sair até quarta

O Ministério Público da Bahia espera ter acesso até a próxima quarta-feira, 16, ao resultado do exame de avaliação do estado de saúde da médica Kátia Vargas Leal Pereira, de 45 anos, acusada da morte dos irmãos Emanuel e Emanuele Dias, de 22 e 23 anos, após ter provocado a batida que vitimou os jovens, no última sexta-feira, 11, no bairro de Ondina, em Salvador.

A informação foi passada nesta segunda, 14, pelo promotor do órgão David Galo. O MP solicitou a avaliação para saber se há ou não a necessidade da oftalmologista, que está sob custódia, continuar internada no Hospital Aliança, na capital baiana.

"A gente espera que o resultado do exame saia nesta terça, 14, ou, no mais tardar, na quarta-feira, 15, caso não haja a necessidade de fazer exames mais complexos", informou, em entrevista ao Portal TARDE.

De acordo com o promotor, uma equipe de peritos do Instituto Médico Legal (IML) foi encaminhada à unidade médica para realizar o exame na paciente, internada desde a última sexta-feira, 11.

"Ela [a médica], neste momento, encontra-se presa em flagrante pela prática de homicídio doloso qualificado. Se ela não tiver problema de saúde nenhum, tem que ser levada para a cadeia, a menos que o juiz conceda a liberdade provisória, o que acho difícil", disse o promotor.

Galo também ponderou que, após o acidente, a médica deveria ter sido encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE) e não para uma unidade particular.

"Ele deveria ter sido encaminhada para o HGE, para onde são levadas as vítimas de ocorrências violentas. Se ela foi para o hospital particular [Hospital Aliança], é porque o ferimento não era tão grave. Inclusive, vou querer explicação do próprio Samu sobre isso", afirmou o promotor.

A prisão preventiva da médica já foi decretada. A polícia acredita que ela assumiu o risco de matar ao ter provocado a batida que causou a morte dos irmãos. O acidente foi flagrado por câmeras de segurança instaladas no local.

A delegada Jussara de Souza, da 7ª Delegacia, no Rio Vermelho, que preside o inquérito, aguarda a oftalmologista receber alta do Hospital Aliança para coletar seu depoimento. A delegada disse que, por enquanto, aproveita para ouvir outras testemunhas e coletar mais provas. "Estou mais preocupada em ouvir mais pessoas, melhorar as imagens (das câmeras que flagraram o acidente) e trazer provas mais robustas até para confrontá-la (a médica) na hora do depoimento", afirmou.

Entenda o caso

De acordo com testemunhas, Emanuel e Kátia teriam discutido depois que a médica fechou a moto do jovem. Em seguida, ela teria perseguido o rapaz, que levava a irmã na garupa.

Na altura do Ondina Apart Hotel, o carro de Kátia colidiu com a moto e os irmãos se chocaram com um poste, morrendo no local. Em seguida, a médica perdeu o controle do veículo e bateu na grade do empreendimento hoteleiro.

Veja o vídeo do momento em que o carro da médica atinge a moto dos irmãos:

