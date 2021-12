Av Magalhães Neto será interditada para reforma da passarela

Parte da avenida Professor Magalhães Neto, no trecho localizado entre o Edifício TK Tower e a entrada do bairro do Costa Azul, será interditada, das 23h desta quinta-feira, 19, até as 4h da sexta-feira, 20. A intervenção será realizada pela Secretaria Municipal de Manutenção (Seman).

A operação vai envolver aproximadamente 30 homens, entre técnicos e engenheiros. O equipamento ligará a área ao lado do Edifício TK Tower à saída da Magalhães Neto.

A obra, que já está em fase de conclusão, passará a ter 109 metros a mais a partir da colocação desta nova treliça, passando de 318 para 427 metros.

A intervenção está orçada em cerca de R$ 1,2 milhão e conta também com recuperação dos pisos, estruturas metálicas, iluminação, rede sem fio e câmeras de videomonitoramento.

