Auxílio pago para famílias atingidas pelas chuvas em Salvador ultrapassa R$ 1,4 milhão

Em atenção à população afetada pelas chuvas que atingiram Salvador na terça-feira, 26, a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre) cadastrou, até sexta-feira, 29, 1.064 famílias e pagou 965 auxílios emergência, o equivalente a R$ 1.435.140,00.

Nas dez áreas de Salvador onde as sirenes foram acionadas, a Sempre efetuou cadastros em: Boiadeiro (346), Bate Facho (298), Boa Vista do São Caetano (124), Jaqueira (76), Baixinha de Mussurunga (64), Tancredo Neves e Arenoso (61), Valéria (37), Vila Nova Pituaçu (29), Baixão (18), Sussuarana (6) e Pirajá (5).

A população atingida foi acolhida em escolas municipais, associações, igrejas e assistida pelas equipes da Sempre. À medida que a situação nas áreas de risco foi normalizada, gradativamente, as famílias retornaram para os seus lares e os acolhimentos provisórios foram encerrados na noite de sexta-feira. As pessoas que não tiveram, ainda, como retornar para suas casas foram relocadas nas unidades de acolhimento da Sempre.

Necessidades básicas

De acordo com a pasta, um casal do Calabetão foi encaminhado para a Aspec Boca do Rio; um homem de Sussuarana para a Unidade de Acolhimento Institucional (UAI) de Pau da Lima e homem de Tancredo Neves na Aspec de Pituaçu. Além do auxílio-moradia e auxílio-emergência, que estão sendo disponibilizados após vistoria da Defesa Civil, a secretaria disponibilizou para as famílias, ainda, provisões materiais para atendimento imediato de necessidades básicas, como tolhas, cobertores, colchões, cestas básicas, lençóis, e kits de higiene, limpeza e infantil. "Não vamos descansar enquanto toda a situação não estiver normalizada", afirma a titular da pasta, Ana Paula Matos.

