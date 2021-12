Autorizada construção de corredores de tráfego em Salvador

A assinatura da ordem de serviço para construção de dois corredores transversais de tráfego em Salvador foi realizada na manhã desta quinta-feira, 27, no Centro de Convenções da Bahia. O documento assinado pelo governador Jaques Wagner e pelo prefeito ACM Neto, contou com a presença do ministro das Cidades, Gilberto Occhi, e de outras autoridades.



As obras vão ligar a Suburbana e a BR-324 à Orla Atlântica, com objetivo de melhorar a mobilidade na capital baiana. Serão construídos viadutos e novos corredores de tráfego, com prazo de execução previsto de 36 meses e custo de R$ 1,3 bilhão.



De acordo com o governador, as intervenções fazem parte de um grande projeto batizado de Mobilidade Salvador que, além da construção de duas grandes transversais, engloba as obras da Via Expressa, complexos viários 2 de Julho e do Imbuí. "Também vamos transformar o trem do subúrbio em VLT e estender a rota até o Terminal da França", disse.



