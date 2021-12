Autoridades sobrevoam áreas afetadas pela chuva em Salvador

O ministro da Integração, Gilberto Occhi, sobrevoou nesta terça-feira, 28, os bairros atingidos pelas chuvas em Salvador. Ele foi acompanhado do governador Rui Costa e do prefeito ACM Neto.

A visita do ministro a Salvador acontece depois que 13 pessoas morreram em decorrência de dois deslizamentos de terra no Barro Branco, na avenida San Martin, e em Marotinho, em Bom Juá.

Nesta segunda, 27, a presidente Dilma ofereceu apoio para a Bahia e colocou o Exército à disposição para ajudar no resgate as vítimas. Nesta terça, a presidente voltou a ligar para falar com o governador e reforçar o apoio.

Após sobrevoo, ministro se reuniu com Rui e Neto (Foto: Manu Dias | GOVBA | Divulgação)

<GALERIA ID=20009/>

