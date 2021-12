Autoridades lamentam a morte do professor Edivaldo Boaventura

O governador Rui Costa lamentou a morte na madrugada desta quarta-feira, 22, do professor, escritor e ex-diretor-geral do Jornal A TARDE, Edivaldo Boaventura. "Soube há pouco da morte do professor Edivaldo Boaventura, um dos nomes mais respeitados na área da educação no País".

O petista ainda se solidarizou com os familiares, amigos e admiradores do trabalho de Boaventura: "Meus sentimentos de pesar neste momento de dor. A conduta ética e respeitosa que marcou sua trajetória garantiu ao também escritor uma cadeira na Academia de Letras da Bahia (ALB) e na Academia de Ciências de Lisboa (Portugal). Sem dúvida, o legado de Boaventura continuará sendo fonte de inspiração para quem considera a educação o principal elemento de transformação da nossa sociedade”.

O prefeito de Salvador, ACM Neto, também destacou a importância de Boaventura à frente de projetos educacionais, como a criação da Universidade do Estado da Bahia (Uneb): "Na educação, na literatura, na cultura e no jornalismo, Edivaldo Boaventura contribuiu para o debate de ideias em nosso Estado". Neto também desejou que “Deus dê muita força e sabedoria aos familiares e amigos do professor neste momento de muita tristeza”.

Presidente da Fundação Gregório de Mattos, Fernando Guerreiro enfatizou que, "professor de gerações, Boaventura sempre me conquistou pelo bom humor. Um humor fino, inteligente, preciso, que soube transmitir com maestria para o filho, meu grande amigo, Daniel Boaventura. Vamos lembrar dele como um mestre, que deixa seu legado através de várias gerações. Viva Professor Edivaldo!".

O secretário estadual de Educação, Walter Pinheiro, lamentou também o falecimento do professor: "Boaventura ficará para sempre na memória dos baianos como uma pessoa à frente de seu tempo, com uma trajetória intelectual e profissional ímpar. Ele foi um dos secretários estaduais da Educação mais brilhantes de todos os tempos, fundador da Universidade do Estado da Bahia, uma das maiores instituições públicas de ensino superior multicampi do Brasil, e também fundou a Academia de Ciências da Bahia".

Pinheiro ainda destacou que escritor foi um "grande expoente na literatura, teve destacada atuação na Academia de Letras da Bahia. Como jornalista, deu grandes contribuições para a sociedade, sempre pautado na ética e nos princípios democráticos. Neste momento, nos solidarizamos com a família e agradecemos ao grande mestre por seu legado".

