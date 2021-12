Autor de tiros contra policial militar na Soledade se entrega

Identificado pela polícia como o autor da tentativa de homicídio contra o policial militar Ruan Veber Sena Patriarca dos Santos, o conselheiro Eric Damasceno dos Santos, de 36 anos, foi preso nesta quinta-feira, 13.

Segundo a Polícia Civil, Eric se apresentou à 2ª Delegacia Territorial (Liberdade) com advogado e, como havia mandado de prisão temporária contra ele, acabou na cadeia.

O crime foi cometido na última segunda, 10, na Soledade, quando Eric disparou duas vezes usando a arma do próprio policial, que conseguiu tomar depois de uma briga.

Traição teria motivado briga

Ainda de acordo com a polícia, a mulher de Eric, Claudiane de Jesus Santos, 30, contou em depoimento que, no dia do crime, chegou em casa no carro do policial, com quem mantinha um relacionamento, e o marido tentou agredi-los com um facão.

Os homens entraram em luta corporal, quando Eric conseguiu pegar a pistola de Ruan e disparou contra o PM, atingindo-o. O policial foi internado em estado grave, conforme nota da PM. A pistola foi encontrada na terça, 11, num casarão abandonado.

