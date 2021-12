Autor de tiro em criança no Lobato é procurado

Alexandre Barreto Santos, de 7 anos, continua internado após ser atingido nas costas por uma bala perdida no Lobato. Ele está no Hospital do Subúrbio e, segundo sua mãe, passa bem, pois a bala se alojou na região lombar, sem atingir nenhum órgão.

Até esta terça-feira, 2, a polícia tentava identificar o autor do tiro. Alexandre foi ferido quando saía da aula de capoeira, na noite de segunda, 1º. Segundo a titular da 29ª Delegacia Territorial (Plataforma), Celina Cássia Fernandes, o disparo partiu de um traficante do Uruguai, durante retaliação a ataque de rivais da Baixa do Cacau, em Santa Luzia do Lobato.

"O pessoal do Uruguai chegou lá na rua Voluntários da Pátria e atirou aleatoriamente porque em uma situação anterior o pessoal da Baixa do Cacau feriu um inocente no Uruguai", explica.

Segundo informações do posto policial do Hospital do Subúrbio, o garoto relatou que seguia em direção à Avenida Suburbana com o professor e os outros colegas quando ouviu o barulho de um tiro, viu alguns homens correndo e um rapaz com uma arma na mão.

A mãe de Alexandre disse desconhecer esta rivalidade e, assustada, avisou que vai tirar o filho das aulas de capoeira. Moradores da rua Voluntários da Pátria contam que a rivalidade é antiga.

