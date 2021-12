Autor de sequestros-relâmpago é preso em Pirajá com documentos de vítimas

Com duas passagens pela polícia por associação criminosa e receptação e autoria de sequestros-relâmpago em Salvador e na região metropolitana, Alexandre Soares Salvador, de 28 anos, foi capturado na tarde desta sexta-feira, 9, por equipes da 11ª Delegacia Territorial (Tancredo Neves).

Com ele, preso em uma residência no bairro de Pirajá, foram apreendidos diversos documentos de vítimas, colete balístico, munição, cartões de crédito, além de pulseiras e sacos usados para imobilizar e vendar as pessoas sequestradas. A Polícia Civil apura, agora, se os dois veículos que estavam com ele foram roubados ou adulterados.

A investigação foi iniciada no início de maio, quando a polícia encontrou, em Tancredo Neves, o carro de uma mulher que sofrera um sequestro-relâmpago na Estrada do Coco.

“Puxamos os extratos das compras realizadas no cartão da vítima e fomos até os locais. Após a identificação do autor, conseguimos os mandados de prisão e de busca e apreensão e cumprimos com êxito”, explicou o delegado Ricardo Amorim, que está responsável pelas investigações.

Amorim informou, ainda, que Alexandre praticava crimes com, pelo menos, outros dois cúmplices: “Estamos desenvolvendo ações de inteligência para identificar os demais integrantes da quadrilha”.

Alexandre será indiciado, inicialmente, por extorsão (Foto: Alberto Maraux | SSP-BA)

Investigação

O delegado acrescentou que, pelo volume de documentos, “já se tem uma noção da quantidade de pessoas atacadas”.

Vítimas que reconheçam Alexandre, que será indiciado por extorsão mediante restrição da liberdade, devem procurar a 11ª DT para registrar queixa.

