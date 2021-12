Autor das mortes de cabo da PM e seguranças do Harmonia é apresentado

Será apresentado nesta quinta-feira, 27, o homem apontado como líder do tráfico de drogas no Nordeste de Amaralina, responsável por mais de 25 homicídios em Salvador, entre 2016 e 2018. Antônio Caíque Santos Correia foi capturado em São Paulo, durante uma operação policial integrada no dia 6 de setembro, e trazido para Salvador nesta quarta-feira, 26, em uma aeronave do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer).

O criminoso era procurado e integrava o Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). Na lista de assassinatos, estão o do cabo da Polícia Militar Gustavo Gonzaga da Silva, de 44 anos, que foi torturado e esquartejado no dia 9 de junho, no bairro da Santa Cruz.

Além dele, Antônio Caíque também seria o responsável pela morte dos seguranças Geraldo Mota Cunha, Márcio Rogério Bandeira e Derivaldo Rocha dos Santos, que atuavam em um show do Harmonia do Samba, no estádio de Pituaçu, em fevereiro de 2017.

Este crime teria relação com a morte de um traficante identificado como 'Bolsa', que foi encontrado com marcas de espancamento após ser abordado por seguranças no ensaio do Harmonia, e não resistiu.

No dia 12 de julho, dois suspeitos de participação nos homicídios do cabo Gonzaga e dos seguranças foram mortos durante confronto com a polícia em Jauá.

Pablo Azevedo Vieira dos Santos, o Marão, e Mateus Rafael Passos Gomes dos Santos, conhecido como Friza, estavam escondidos em uma casa e reagiram à tentativa dos policiais de cumprir mandados de prisão preventiva contra a dupla.

A apresentação de Antônio Caíque foi realizada às 11h, na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), bairro da Pituba.

