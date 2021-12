Autoexame apenas auxilia no diagnóstico de tumores

A publicitária Paula Dultra dos Santos, 35, estava com os exames de rotina e consultas ginecológicas em dia quando percebeu algo estranho nos seios. Era fevereiro de 2010 e, ao fazer o autoexame, notou uma retração de pele, um dos sintomas do câncer de mama.

Em março do mesmo ano, consultou um mastologista. O fato de ela ser jovem e não ter histórico da doença na família fez com que ele considerasse que não havia motivos para se preocupar. Mas havia. O diagnóstico veio nove meses depois, em novembro.

"Tive câncer de mama com 30 anos, fora das estatísticas. Conheço pessoas, de gêneros e classes sociais diferentes, que tiveram com 24, 25 anos. Se ele tiver que aparecer, aparecerá. O essencial é descobrir logo", diz Paula, palestrante e autora do blog Mão na Mama, criado em 2012 para divulgar a importância do diagnóstico precoce.

Para a publicitária, o autoexame foi fundamental, mas não há consenso sobre a utilização do método como estratégia de prevenção da doença. O Instituto Nacional do Câncer (Inca) - órgão vinculado ao Ministério da Saúde - não estimula o ensino padronizado de autoexame das mamas.

Segundo o órgão, evidências científicas sugerem que o ensino do método padronizado não é eficaz para a detecção precoce, não reduzindo a mortalidade por câncer de mama.

"Além disso, traz consequências negativas, como aumento de biópsias de lesões benignas, falsa sensação de segurança nos exames falsamente negativos e impacto psicológico nos exames falsamente positivos", explicou o Inca, em nota.

A recomendação atual, segundo o Inca, é que o autoexame - sem periodicidade e método predefinido - faça parte das ações de educação para a saúde e contemplem o conhecimento do próprio corpo.

Risco

O mastologista César Augusto Machado, que é integrante do Núcleo da Mama, explica que o principal risco da utilização do autoexame como método de prevenção é de o tumor ser descoberto quando está em estágio avançado e as chances de cura são menores.

"O tamanho médio dos tumores descobertos por meio do autoexame é de 4,5 cm. Nessa fase, a doença já está em estágio avançado. As mulheres que possuem tumores menores e fazem o autoexame podem ter a falsa impressão de estarem protegidas", esclarece.

Para ele, no entanto, o uso do método não deve ser desestimulado: "O autoexame é importante, mas é perigoso confiar só nele. O exame físico feito pelo médico e a mamografia (raio x dos seios) ainda são as melhores formas de prevenção".

Conforme a oncologista Maíra Tavares, da Clínica Amo - Assistência Multidisciplinar em Oncologia, independentemente do autoexame, a recomendação é que, a partir dos 40 anos, a mulher vá anualmente ao especialista.

"Acredito, no entanto, que as mulheres devem se tocar e conhecer o próprio corpo em qualquer idade, assim é possível perceber quais são as alterações naturais e as que podem sinalizar algum tipo de problema", conclui.

