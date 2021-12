Ausência de luz nas ruas afeta o turismo e favorece crimes

Segundo a urbanista Solange Araújo, as principais funções da luz são clarear, sinalizar e condicionar segurança.

Sobretudo, do ponto de vista urbanístico, ela afirma que a iluminação é um dos elementos mais importante para a produção da paisagem noturna, pois destaca os aspectos territoriais da cidade, como monumentos, edifícios, praças e árvores.

"A ausência de luz em espaços importantes, como praças da orla de Salvador, afasta o turismo noturno", diz.



Ameaças

Outro aspecto importante da luz é promover segurança. "As pessoas precisam, pelo menos, enxergar o entorno para se proteger de ameaças, como assaltos, por exemplo", afirma a urbanista.

O corredor Laurindo Batista dos Santos, 45, diz sentir dificuldade em completar o treino no trajeto entre Itapuã e o Jardim de Alah.

"Há pontos bem iluminados, como a Praça do Bahia e outros bem escuros, como Pituaçu e Armação", afirma.

Segundo ele, existe um consenso entre os praticantes de exercícios físicos sobre a região do Aeroclube. " Sempre oriento as pessoas a evitar o local, principalmente à noite e no início da manhã, devido a falta de iluminação e de segurança".

