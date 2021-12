Ausência da mulher nos espaços de poder ainda é discrepante, afirma secretária

O mês de março é marcado por uma série de celebrações e campanhas pelo mundo, que colocam em pauta a reflexão sobre o papel da mulher na sociedade, além da importância da igualdade de gênero nos diversos setores sociais. Em Salvador, ações de enfrentamento à violência contra a mulher tem ganhado destaque, incluindo as promovidas pela Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude.

Um dos projetos é o Salvador Delas, lançado na manhã desta segunda-feira, 9, no Teatro Gregório de Mattos. Na ocasião, a secretária Rogéria Santos apresentou as atividades integradas à iniciativa, como o Salvador + Rosa, que vai atuar no cuidado com a saúde feminina; o Ciami Itinerante, com ampliação dos serviços dos Centros de Referência e Atendimento à Mulher (CRAMs) para vários bairros de Salvador; e o Cantinho da Mulher. O evento também marcou a assinatura do decreto que institui o Comitê Técnico de Enfrentamento à Violência Institucional contra a Mulher.

Em conversa com o Portal A TARDE, a secretária de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude, Rogéria Santos, ressaltou a importância deste momento, que vai além de receber rosas e presentes para comemorar a data, mas de inserir e oportunizar o crescimento do público feminino em todas as áreas.

"A gente comemora muitas conquistas das mulheres, mas também temos que refletir o quanto ainda precisamos conquistar. Quando você se volta, por exemplo, para construção de políticas públicas para as mulheres, para a inserção no mercado de trabalho, nos espaços de poder, o que, para mim, é uma demanda crucial, e que a gente sabe que está muito aquém da realidade", pontua.

Segundo a secretária, a Bahia tem a maioria de mulheres, e ainda são necessárias muitas melhorias. A maioria do público feminino não exerce cargos altos em grandes empresas, nem atua na política de maneira expressiva. Dessa forma, ela entende que é preciso mudar esta situação e trabalhar para que a mulher obtenha mais espaço na política e seja inserida em locais de poder.

"Estamos em um estado em que somos maioria absoluta da população, somos maioria absoluta dos eleitores. Somos maioria na nossa cidade e, quando você projeta as mulheres nos espaços de poder, como a política, há uma discrepância muito grande", afirma.

Ela acrescenta que, na política soteropolitana, ainda há uma diferença grande entre homens e mulheres. "A cidade de Salvador, por exemplo, possui 43 vereadores, dos quais oito são mulheres. Então, há 19% de vereadoras em uma cidade onde somos 53% dos eleitores e da população. São controvérsias que nos fazem refletir e que nos mostra que ainda temos muito a conquistar, a construir e a fazer", explicou.

A mudança de comportamento na sociedade passa por uma série de questões que precisam ser discutidas e trabalhadas para a melhoria da população. Quando se fala da mulher, esta questão é muito mais complexa, porque é necessário que o público feminino esteja unido e ajude uma à outra, de acordo com a secretária.

"Entendo que a gente precisa disso: uma pegar pela mão da outra e você ir puxando, não só na inserção dos espaços de poder, mas no mercado de trabalho. Na inserção, na qualificação, na capacitação de mulheres, para que elas possam estar, sim, inseridas no mercado de trabalho, mas em pé de igualdade. Já está comprovado por pesquisas que a mulher tem mais formação que o homem, ou seja, ela estuda mais que o homem, mas nós precisamos trazer essas mulheres para cá, para o lado do mercado de trabalho, para o lado da produção", afirma.

Expertise

De acordo com Rogéria, o diferencial do público feminino está na sua sensibilidade, que, além da formação profissional, consegue ter outras qualidades para fazer, dos vários setores sociais, um lugar que transforma vidas.

"Mulher é dotada de uma sensibilidade, de uma humanidade e de uma amorosidade, que são conceitos que até a ciência, neste momento, se dedica para estudar e explicar. Isso dá à mulher uma expertise muito grande para trabalhar, formar, construir, sempre visando transformar vidas. Então, acho que nós precisamos muito de mais mulheres inseridas em todos os lugares, não só nos espaços de poder, quando se fala da política, mas também grandes empreendedoras e empresárias”, afirma.

Violência

Esta inserção no mercado de trabalho, levando em consideração a igualdade e a necessidade de oportunizar o crescimento financeiro, político e social, pode interferir, inclusive, na violência sofrida pelo público feminino.

Rogéria ressalta que a autonomia financeira é fundamental para que a mulher tenha condições de sair de uma relação abusiva. “Se você não consegue promover essa autonomia financeira, onde você pode transformar a vida dessa mulher, em que ela construa a sua própria sorte para o futuro, se você não traz esta autonomia, na verdade, em relação a violência, não está fazendo nada. Porque a gente sabe que um dos maiores fatores que ainda geram o ciclo de violência é a dependência financeira, que é ainda hoje, no século XXI, infelizmente, esta dependência financeira”, esclarece.

Para a secretária, existe a necessidade de que esta vítima de abusos seja cuidada para restabelecer sua vida. "A gente pega essa mulher e insere em todos os programas que a gente pode, para que ela seja acompanhada, no que tange à questão da violência. Tratada, cuidada, com todo trabalho psicossocial, mas que também ela seja restaurada e possa viver uma nova vida", garante.

