Aumento na tarifa de táxi passa a valer nesta segunda-feira

O aumento de 7,11% na tarifa de táxi passa a valer a partir desta segunda-feira, 26, mas apenas nos veículos que já tiverem feito alteração no taxímetro, informou a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob). O período de alteração dos taxímetros vai desta segunda-feira ao dia 14 de fevereiro.

Com o reajuste, a bandeirada passou de R$ 4 para R$ 4,35. O quilômetro percorrido na bandeira 1 saiu de R$ 2,04 para R$ 2,19, enquanto a bandeira 2 aumentou de R$ 2,85 para R$ 3,06.



Os proprietários de táxi da capital baiana devem comparecer a uma das seis oficinas autorizadas pelo Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro) para ajustar o aparelho. Os taxistas serão chamados em data específica, de acordo com o número do alvará do veículo, conforme a tabela abaixo.

A frota de táxis de Salvador é de 7.266 veículos, sendo 6.996 táxis comuns e 270 táxis especiais, que operam principalmente no aeroporto, rodoviária e hotéis.

