Aumento de embarques no fim de ano supera expectativa da rodoviária de Salvador

O embarque de 197.172 pessoas durante os dias 17 e 31 de dezembro na rodoviária de Salvador surpreendeu a Agência Estadual de Regulação de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba). A previsão inicial da agência era de aproximadamente 160 mil embarques.

Para atender a alta demanda foram criados 802 horários extras, quase o dobro do previsto (450), além dos 540 regulares. Os dias com maior movimentação foram a sexta-feira, 23, com 24.472 embarques, o sábado, 24, com 21.389, e a sexta-feira, 30, com 19.173 pessoas embarcadas, informou a Agerba.

O reforço na demanda pelas viagens por terra fica patente nos sites de vendas de passagens. Até novembro, o RodoviariaOnline registrou aumento nas vendas de 19,5% em relação ao mesmo período de 2015. No último trimestre, que já inclui as vendas para as festas de fim de ano, a alta foi de 18%.

O coordenador do posto da Agerba na rodoviária, Abdul Ramid Novais, afirmou que a previsão inicial foi elabora com base em anos anteriores. “A projeção havia sido realizada com base nos anos anteriores, e avaliando o período de crise financeira. À medida que a demanda aumentou, disponibilizamos mais horários extras para que todos pudessem viajar tranquilamente a partir do terminal”, afirmou.

Até outubro de 2016, 7,3 milhões de passageiros deixaram de viajar de avião dentro do país. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), a queda acumulada de passageiros no transporte aéreo doméstico foi de 6,9% frente a 2015.

No site de turismo Decolar.com, a venda de passagens de ônibus em 2016 foi cinco vezes maior que em 2015, segundo informações fornecidas pela empresa.

