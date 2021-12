Aumenta o público no 3º dia de show da Virada

O público que compareceu à Praça Cayru, nesta quarta-feira, 30, a partir das 19h, para o terceiro dia do Réveillon Salvador 2016, pôde conferir os shows dos grupos Sorriso Maroto e Harmonia do Samba, dos cantores, Durval Lélys e Wesley Safadão e também da cantora Alinne Rosa.

Vestidos de branco, os músicos do Sorriso Maroto foram os primeiros a se apresentar. O conjunto está em final de turnê do último CD e teve a sua primeira experiência no Réveillon de Salvador. "Esta terra tem uma energia diferente. Salvador é demais, não desmerecendo as outras capitais", afirmou o vocalista da banda, Bruno Cardoso, que há 15 anos fez sua estreia em solo baiano em um show menor .

Durval Lélys trouxe para o público a sua nova aposta para o Carnaval, a música Ti pan pan (segundo ele, uma gíria como foi a Vale Night). O show teve a participação do cantor Felipe Scandurra. "Essa festa é um presente ao povo, que faz acontecer de forma bonita", disse ele, que no Carnaval sairá no Furdunço em um microtrio.

O público usou os intervalos dos shows para beber uma cervejinha. Para a atendente de uma das barracas da praça de alimentação, Rosineide Borges, de 35 anos, o movimento está fraco." As pessoas só bebem mais do que comem", reclamou.

Os estudantes Lucas Ayres, 22, André Argolo, 22 e Thamires Ribeiro, 20, vieram curtir o cantor Wesley Safadão. Lucas veio pela primeira vez. André aproveitou o começo do show para fazer um lanche. Thamires animada, antecipou. "Amanhã eu venho ver Ivete", contou ela, que também é fã do Harmonia do Samba.

Por volta das 20h, o público chegou com mais intensidade e filas se formavam nas barreiras montadas pela Polícia Militar (PM) que davam acesso ao circuito.

Segurança

Segundo a Superintendência de Segurança Urbana e Prevenção à Violência (Susprev), 400 guardas municipais reforçam a segurança no entorno da praça Cayru. Na primeira noite, 28, a GMS não registrou ocorrências graves.

As ocorrências policiais nos primeiros dias foram consideradas leves pela Guarda Municipal de Salvador (GMS). Foram duas ocorrências no dia 29, antes do horário dos shows. Pela manhã, uma criança foi mordida por um cão pitbull e um turista pediu apoio à Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur).

Três ocorrências foram registradas ontem. Porte ilegal de arma de fogo na região do Campo Grande, desacato e um acidente com vítima. Uma espectadora, que não quis se identificar, relatou em um bar próximo ao Terminal Marítimo que sua amiga teve a corrente de ouro furtada na primeira noite do espetáculo musical.

A assessoria da PM informou que um relatório com os números das ocorrências policiais durante as festas na Praça Cayru será divulgado ao final do evento.

