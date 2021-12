Aulões do Enem começam neste sábado

Começam neste sábado, 4, os aulões do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) promovidos pela Secretaria de Educação da Bahia. Os eventos são voltados para estudantes concluintes do 3º ano do ensino médio e do 4º ano da Educação Profissional Integrada da rede estadual. O objetivo é preparar os alunos para realizar as provas do Enem.

Interessados em participar podem se inscrever até a próxima quinta-feira, 9, no site da secretaria (https://www3.sec.ba.gov.br/sisec/insc/listEvento.seam). Os Aulões serão realizados às terças, quintas e sábados em 13 bairros de Salvador e 11 municípios do interior baiano. Cada aluno pode participar de 16 aulões.

Nos eventos serão discutidos 32 temas nas áreas de matemática, linguagens, ciências da natureza e ciências humanas.

adblock ativo