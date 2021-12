Aulas são suspensas após morte de professor em Amaralina

As aulas no Colégio Estadual Rotary, localizada na ladeira do Abaeté, em Itapuã, foram suspensas nesta terça-feira, 15, após a morte do professor Deodarkson Aparecido Pereira, encontrado morto dentro do apartamento onde morava, na noite desta segunda-feira, 14, em Amaralina. O professor ensinava há 11 anos na unidade.

A informação foi confirmada por um recepcionista do colégio, que ainda afirmou que as aulas retornam normalmente nesta quarta-feira, 16. A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria de Educação (SEC) que negou a suspensão das aulas, apesar da confirmação do funcionário.

Crime

Na noite desta segunda-feira, 15, o corpo de Deodarkson Aparecido Rêgo Pereira, 45 anos, foi encontrado dentro de seu apartamento, na rua Visconde de Itaborahy, em Amaralina.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), a vítima estava com mãos e pés amarrados. Uma faca foi encontrada ao lado do corpo, o que sugere que o homem foi assassinado.

O corpo dele foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). A perícia ainda vai indicar as causas da morte. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Até as 11h30 desta terça, a autoria e a motivação do crime ainda eram desconhecidas.

Deodarkson ensinava há 11 anos no Colégio Estadual Rotary (Foto: Reprodução | Facebook)

