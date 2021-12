Aulas são suspensas após aluno agredir professor

As aulas do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, na Caixa D'Água, foram suspensas após um professor de 69 anos ser agredido por um estudante do colégio. De acordo com informações da Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), o crime teria acontecido na manhã da última terça-feira, 25, após o professor reclamar com o aluno sobre seu comportamento em sala de aula.

Em depoimento à polícia, o docente contou que o adolescente o seguiu até o ponto de ônibus, próximo à escola, onde iniciou uma série de agressões com chutes e socos. Ele foi socorrido por uma equipe da Ronda Escolar e encaminhado para a DAI, onde registrou um boletim de ocorrência. Depois, foi levado para a realização de exame de corpo de delito.

Ainda não há informações sobre o nome e endereço do aluno, segundo a delegada Claudenice Maio. Ela afirmou que a escola se comprometeu a encaminhar todas as informações sobre o jovem, que deve ser ouvido ainda esta semana. "O professor foi ouvido nesta quarta. Ainda queremos ouvir o aluno que teria agredido e os que presenciaram a violência", explica.

Escola - Em nota divulgada pela Secretaria de Educação do Estado, a direção do centro educacional diz que o incidente já foi resolvido e que "está sendo providenciado um acompanhamento pedagógico especial ao estudante, que, além do apoio da escola, conta com apoio da família neste momento". A nota, no entanto, não menciona nenhum 'apoio' ao professor, que é um idoso.

De acordo com a diretora de Gestão da Secretario da Educação, Euzelinda Dantas, a aula desta quarta-feira foi suspensa após todos os docentes tomarem conhecimento sobre a agressão. Ela garantiu, no entanto, que a aula será reposta.

Os professores do colégio entraram em contato com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia solicitando uma reunião para analisar o caso. O sindicato, por sua vez, está avaliando a situação e um encontro com os docentes pode acontecer ainda nesta quarta.

Outro caso - Um vídeo publicado na última sexta-feira, 21, mostrava um aluno de 15 anos agredindo uma professora na cidade de Santos, em São Paulo. O aluno não ficou satisfeito com a nota aplicada pela professora de inglês e tomou a caderneta onde as notas foram lançadas da mão da educadora.

Ao tentar recuperar o documento, a docente foi jogada no chão pelo aluno, conforme imagens do vídeo. A confusão só teve fim com a chegada do inspetor de classe, que conteve o jovem. O garoto foi encaminhado ao conselho tutelar da cidade, que deve definir qual a medida será aplicada a ele.

Assista ao vídeo da agressão em São Paulo



Bárbara Silveira Aulas são suspensas após aluno agredir professor

