Aulas gratuitas de teatro terão início no mês de setembro

O Centro Cultural Ensaio (CCE) abre oportunidade para quem tem interesse em experimentar a arte de fazer teatro e realizará quatro aulas gratuitas dentro da sua grade do curso profissionalizante.Tudo ocorrerá nos dias 1º, 8, 18, 22 e 29 de setembro, das 10h30 às 12h30 e das 13h às 15h30.

As aulas serão todas práticas e ministradas pelo diretor teatral Fábio S. Tavares, que traz técnicas que buscam explorar ao máximo o lado criativo dos alunos, objetivando a desinibição, criatividade e memorização dos docentes.

As inscrições estão abertas e ocorrem via WhatsApp (71-997167872) para as aulas nos sábados. Cada inscrito poderá participar de apenas uma aula.

As aulas de teatro costumam ser um espaço livre para a criatividade do indivíduo

