Aulas em unidades da rede pública de ensino serão suspensas por conta da eleição

As aulas nas escolas municipais e estaduais estarão suspensas por conta das eleições do próximo domingo, 7. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), algumas escolas não terão aula na quinta-feira, 4, e outras sexta-feira, 5, na capital e no interior.

Isso acontecerá porque as urnas eletrônicas começarão a ser instaladas nos locais de votação.

Nas escolas estaduais, os alunos voltarão às salas de aula na terça-feira, 9. Já nas escolas da rede municipal, as atividades serão normalizadas na segunda-feira, 8,

