Aulas em colégio na Ladeira da Soledade são novamente suspensas

Foram novamente suspensas as aulas no Colégio Estadual Carneiro Ribeiro Filho, que fica na Ladeira da Soledade, no centro antigo de Salvador, ao lado de um casarão que desabou em abril e matou três pessoas. As atividades no local tinham sido retomadas na segunda, 29, mas horas depois o prédio voltou a ser interditado devido à necessidade de obras na fachada lateral do imóvel, segundo a Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC).

Os estudantes estavam sem aula desde o desabamento, há um mês e cinco dias. Até a conclusão do serviço, eles vão para o espaço da Organização do Auxílio Fraterno (OAF), localizado no mesmo bairro e próximo da unidade escolar. As atividades devem começar ainda nesta semana, segundo a SEC.

Em nota, a Secretaria de Educação disse que o prédio permanecerá interditado até que a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) realize o serviço na fachada lateral.

Segundo a Conder, a mobilização técnica para o tratamento da fachada do imóvel já foi iniciada, com monitoramento de um profissional especialista. Conforme a companhia, as partes soltas que existirem serão removidas e será feita ainda a composição do reboco. Não há previsão para o término do reparo.

A Secretaria de Educação afirmar elaborar um calendário especial de reposição de aulas para garantia do cumprimento dos 200 dias letivos. Além do colégio, outros imóveis na rua da Soledade foram evacuados. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) já notificou 53 responsáveis pelos casarões no local.

