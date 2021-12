Aulas de dança agitam o Farol da Barra

Ao som de sucessos de outros carnavais como "Ziriguidum", eleita música do Carnaval 2013, e "Lepo lepo", a mais tocada na festa de 2014, pessoas de todas as idades resolveram aprender alguns passos faltando um mês para o início do Carnaval.

As aulas, que acontecem aos domingos, das 10h30 às 11h30, no Farol da Barra, fazem parte do Projeto Ruas de Lazer, oferecido pelo Shopping Barra em parceria com a Prefeitura Municipal de Salvador.

O professor Alex de Oliveira, conhecido como Leleco, garante que com uma aula é possivel perder de 500 a 1.000 calorias. "Dança é saúde! Estou sempre trazendo novidades. A próxima aula será no dia 25 de janeiro, com dança do ventre. Depois será a vez do jump, no dia 8 de fevereiro", anunciou.

Praticando pela primeira vez, a analista de logística Ailla Melo, 25, resolveu aprender as coreografias para o carnaval. "Dá tempo de aprender ainda. Gosto muito e decidi vir saber como era", contou.

O projeto também tem brincadeiras para crianças.

